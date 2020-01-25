البنتاغون يوقع عقدا بأكثر من 13 مليار دولار لصناعة منظومات دفاع جوي لاعتراض أهداف فرط صوتية

وقعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عقدا مع شركة "نورثروب غرومان" للصناعات الجوية والعسكرية لصناعة منظومات دفاع جوي قادرة على اعتراض الصواريخ فرط الصوتية.

وقال البنتاغون في موجز صحفي، إن قيمة العقد بلغت أكثر من 13 مليار دولار، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من العمل على هذه المنظومة بحلول يناير العام المقبل.

وأوضح البنتاغون أن الاتفاق مع شركة "نورثروب غرومان" ينص على صناعة وتطوير التقنية اللازمة لصناعة وسائل اعتراض لصواريخ فرط صوتية قادرة على المناورة فوق الغلاف الجوي.

وتأتي هذه الخطوة بعد اعتراف البنتاغون في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة فقدت موقعها الريادي في مجال الأسلحة فرط الصوتية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد لفت مؤخرا، إلى أنه صار على الآخرين التفكير الآن باللحاق بروسيا، التي صارت تسبقهم لسنوات في هذا المضمار.

وشدد بوتين على أن الوضع تغير، وباتت روسيا الآن الدولة الوحيدة على مستوى العالم، التي تملك أسلحة فرط صوتية، واصفا إياها بـ"أسلحة المستقبل".

المصدر: نوفوستي