إذاعة أمريكية: بومبيو صرخ بوجه إعلامية واستخدم عبارات بذيئة بسبب أسئلة عن أوكرانيا

أكدت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية NPR أن وزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، صرخ بوجه إعلامية مستخدما عبارات غير لائقة بسبب توجيهها إليه أسئلة حول "القضية الأوكرانية"

وتطرقت مذيعة برنامج All Things Considered، ماري لويز كيلي، في مقابلة مع بومبيو نشرتها NPR أمس الجمعة، إلى السياسات السرية التي يقال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمارسها في أوكرانيا، بما في ذلك التجسس المزعوم على سفيرة الولايات المتحدة حينئذ، ماري يوفانوفيتش، بسبب معارضتها لمحاولات البيت الأبيض إجبار حكومة كييف على فتح تحقيق مع المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة جو بايدن ونجله هانتر.

وفي معرض رده على أسئلة الإعلامية بشأن سياسة ترامب إزاء أوكرانيا دافع بومبيو عن السياسات التي تنتهجها الإدارة الأمريكية في أوكرانيا، مبديا حرصه على حماية أي من موظفي وزارته، وتابع ردا على أسئلة متكررة من الإعلامية بشأن قضية السفيرة يوفانوفيتش: "قلت كل ما كان بودي قوله اليوم، شكرا لكم على منحي فرصا متكررة لفعل ذلك، وأنا أثمن هذا".

وأشارت NPR إلى أن الأسئلة المتعلقة بأوكرانيا جاءت في ختام المقابلة التي جرت في مقر وزارة الخارجية، ثم قام بومبيو وألقى في صمت نظرة استمرت لعدة ثوان إلى الإعلامية.

وأكدت الإذاعة أن مساعدا في الخارجية الأمريكية دعا عقب المقابلة كيلي إلى غرفة معيشة خاصة ببومبيو في مقر الوزارة دون جهاز تسجيل، حيث صرخ عليها الوزير باستخدام عبارات غير لائقة متكررة.

وذكرت الإذاعة أن بومبيو أعرب عن غضبه إزاء طرح تلك الأسئلة في المقابلة بالقول: "هل تعتقدين أن الأمريكيين يهتمون بأوكرانيا؟"، ثم تابع: "الناس سوف يسمعون عن ذلك".

ورفضت الخارجية الأمريكية التعليق على الموضوع للإذاعة.

المصدر: NPR