إصابات في هجوم صاروخي على مروحية عسكرية في أفغانستان

أصيب أربعة جنود باستهداف صاروخي لمروحية تابعة للجيش الأفغاني في ولاية هلمند جنوبي البلاد، حسبما أفادت قناة "طلوع نيوز" المحلية نقلا عن مصدر عسكري.

من جانبها، نقلت قناة 1TV عن حاكم المقاطعة عمر زواك، أن الهجوم وقع عندما كانت المروحية على الأرض. بينما قال مصدر آخر للقناة، إن المروحية كانت تنقل إمدادات للجنود في المنطقة، وإن الصاروخ أصابها أثناء الهبوط.

Breaking: An army chopper was hit by a rocket in the Kajaki district of Helmand province and four army members were wounded, 215th Maiwand Army Corps said. pic.twitter.com/Nfjrf2zW3Y — TOLOnews (@TOLOnews) January 25, 2020

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: "نوفوستي"