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إصابات في هجوم صاروخي على مروحية عسكرية في أفغانستان

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إصابات في هجوم صاروخي على مروحية عسكرية في أفغانستان
Reuters Mohammad Ismail
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أصيب أربعة جنود باستهداف صاروخي لمروحية تابعة للجيش الأفغاني في ولاية هلمند جنوبي البلاد، حسبما أفادت قناة "طلوع نيوز" المحلية نقلا عن مصدر عسكري.

من جانبها، نقلت قناة 1TV عن حاكم المقاطعة عمر زواك، أن الهجوم وقع عندما كانت المروحية على الأرض. بينما قال مصدر آخر للقناة، إن المروحية كانت تنقل إمدادات للجنود في المنطقة، وإن الصاروخ أصابها أثناء الهبوط.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: "نوفوستي"

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