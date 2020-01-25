ظريف: آلية "انستكس" الأوروبية لم تشهد معاملة واحدة

صرح وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف بأن الأوروبيين لم يجروا حتى الآن معاملة واحدة باستخدام آلية "انستكس" للتبادل التجاري مع طهران، لكن ذلك لا يعني موت الاتفاق النووي نهائيا.

وقال ظريف في حديث لمجلة "شبيغل" الألمانية نشر اليوم السبت: "الانستكس في الحقيقة شركة محاسبة، وبعد أكثر من عام ونصف العام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، لم يتمكن الأوروبيون من إجراء معاملة واحدة (عبر هذه الآلية)".

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مع ذلك قال ظريف في معرض رده على سؤال عما إذا كان الاتفاق النووي في حكم الميت: "لا. الجزء الهام من الاتفاق يتمثل في عمليات تفتيش وشفافية النشاط (النووي) الإيراني، وهذه التفتيشات لا تزال مستمرة حتى الآن. الاتحاد الأوروبي لا يلتزم بجزء من الاتفاق، وإيران لا تلتزم بجزء منه، لكن هذا لا يعني أن الاتفاق قد مات".

وسبق أن أعلنت طهران مطلع الشهر الحالي تخليها عن آخر القيود المحورية في الاتفاق النووي والمتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي، في ما وصفته بآخر مرحلة في تقليص التزاماتها.

كما لوحت طهران بمراجعة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال أقدمت بريطانيا وألمانيا وفرنسا على تفعيل آلية فض الخلافات في الاتفاق النووي، ما ينطوي على احتمال إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.

المصدر: "نوفوستي"