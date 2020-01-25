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عقيلة أردوغان تواسي متضرري الزلزال

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عقيلة أردوغان تواسي متضرري الزلزال
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة
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نشرت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان رسالة مواساة للمواطنين الأتراك الذين تضرروا من الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ، شرقي البلاد، وبلغت قوته 6.8 درجة.

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وكتبت أمينة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أعربت من خلالها عن أسفها وحزنها لوقوع الزلزال قائلة: "أسأل الله الرحمة لمن فقدوا أرواحهم جراء الزلزال، والصبر والسلوان لذويهم، والشفاء العاجل للمصابين جميعا".

وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة مساء الجمعة شرقي تركيا، وكان مركزه على عمق 6.75 كم تحت الأرض، حسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

فيما أعلن مرصد "قنديلّي" لمسح الزلازل التابع لجامعة بوغازيتشي في إسطنبول (حكومية)، أن شدة الزلزال بلغت 6.5 درجة.

وأسفر الزلزال عن وفاة ما لا يقل عن 21 شخصا وإصابة المئات من الأشخاص، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها دائرة الطوارئ والكوارث في تركيا.

المصدر: وكالات 

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