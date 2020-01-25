عقيلة أردوغان تواسي متضرري الزلزال

نشرت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان رسالة مواساة للمواطنين الأتراك الذين تضرروا من الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ، شرقي البلاد، وبلغت قوته 6.8 درجة.

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وكتبت أمينة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أعربت من خلالها عن أسفها وحزنها لوقوع الزلزال قائلة: "أسأل الله الرحمة لمن فقدوا أرواحهم جراء الزلزال، والصبر والسلوان لذويهم، والشفاء العاجل للمصابين جميعا".

#Elazığ’da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm milletimize geçmiş olsun.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten korusun. — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) January 24, 2020

وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة مساء الجمعة شرقي تركيا، وكان مركزه على عمق 6.75 كم تحت الأرض، حسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

فيما أعلن مرصد "قنديلّي" لمسح الزلازل التابع لجامعة بوغازيتشي في إسطنبول (حكومية)، أن شدة الزلزال بلغت 6.5 درجة.

وأسفر الزلزال عن وفاة ما لا يقل عن 21 شخصا وإصابة المئات من الأشخاص، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها دائرة الطوارئ والكوارث في تركيا.

المصدر: وكالات