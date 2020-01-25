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عشرات آلاف الأمريكيين يشاركون في مسيرة مناهضة للإجهاض في واشنطن (فيديو)

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عشرات آلاف الأمريكيين يشاركون في مسيرة مناهضة للإجهاض في واشنطن (فيديو)
Reuters LEAH MILLIS
"مسيرة من أجل الحياة"- واشنطن
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شارك عشرات الآلاف من الناشطين المناهضين للإجهاض، في فعالية "مسيرة من أجل الحياة" التي تقام سنويا في واشنطن العاصمة، وأصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يشارك في هذا الحدث.

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وكان ترامب كتب عبر تويتر ردا على تغريدة من "مسيرة من أجل الحياة" للترويج للحدث: "أراكم يوم الجمعة... أيها الحشد الكبير!"، وكان ترامب قد أعلن في العام 2016 مناهضته للإجهاض، إلا في حالات الاغتصاب والعلاقات الجنسية بين المحارم وحماية حياة الأم.

وتأسست المسيرة في عام 1974 من قبل الناشطة المناهضة للإجهاض، نيلي جراي، بعدما أقرت المحكمة العليا الأمريكية حق المرأة الدستوري في الإجهاض، وتستقطب المسيرة عادة حوالي 100 ألف مشارك من جميع أنحاء البلاد.

وجاءت المسيرة هذا العام، في وقت تحتدم الحملة الانتخابية على الرئاسة الأمريكية للعام 2020، حيث أصبحت منصة انتخابية حمل فيها الناشطون صور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشعاره المعروف "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".

وكان استطلاع للرأي، أجرته رويترز/ إبسوس العام الماضي، أفاد بأن 58% من البالغين الأمريكيين قالوا إن الإجهاض يجب أن يكون قانونيا في معظم الحالات أو جميعها. وعلى الرغم من ذلك حقق المناهضون للإجهاض مكاسب تشريعية مهمة في عام 2019. 

كما أنه خلال حملة 2016، حصل ترامب على أصوات الإنجيليين المحافظين الذين كانوا مترددين في البداية بالتصويت لصالح الملياردير(ترامب) المطلق مرتين، بعد وعده بتعيين قضاة محافظين مناهضين للإجهاض على رأس أعلى محكمة في البلاد. 

المصدر: رويترز

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