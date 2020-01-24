رئيس وزراء اليونان يعرض المساعدة على أردوغان في احتواء تبعات الزلزال

اتصل رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لعرض المساعدة في معالجة تبعات الزلزال القوي الذي ضرب تركيا الجمعة.

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وأفاد المكتب الإعلامي لميتسوتاكيس، في بيان، بأن رئيس الوزراء اليوناني أكد خلال المكالمة أن بلاده "مستعدة لتقديم المساعدة في عملية البحث والإنقاذ حال تطلبت الضرورة ذلك".

وأضاف البيان أن "الرئيس التركي شكر رئيس الوزراء اليوناني، مشددا على أن الأوضاع حاليا تحت سيطرة الفرق التركية وسيتم إجراء تقييم جديد للأمر صباحا".

في غضون ذلك، قال ميتسوتاكيس، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر": "أعرب عن خالص التعازي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وشعب تركيا بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا. فرقنا للبحث والإنقاذ مستعدة للمساعدة".

من جانبه، ذكر وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أنه اتصل بنظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، قائلا: "أعربت عن استعداد بلادنا الكامل لدعم جهود السلطات التركية فورا وتقديم كل المساعدات الضرورية للمصابين".

ويأتي هذا المقترح في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين تركيا واليونان توترا ملموسا على خلفية قضايا عدة بينها موضوع موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط وخلافات بشأن جزيرة قبرص واتفاق أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية بشأن الحدود البحرية.

وتعرضت تركيا، مساء الجمعة، لزلزال قوي تراوحت قوته بين 6.5 و7 درجات ومصدره ولاية ألازيغ، وأسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 300 آخرين.

المصدر: وكالات