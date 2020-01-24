البيت الأبيض يعرض على مجلس الشيوخ السياسة الخاصة بإيران

قالت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، إن مسؤولين كبار بالخارجية الأمريكية، سيقدمون في الأسبوع المقبل لأعضاء اللجنة إحاطة سرية حول السياسة المتعلقة بإيران.

ويأتي ذلك، وسط مساع لإصدار تشريع من الكونغرس، يحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على شن حرب على طهران.

وذكرت "رويترز"، أن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، في صدارة من سيقدمون الإحاطة يوم الثلاثاء. لكن وزير الخارجية مايك بومبيو، لن يشارك في ذلك لأنه سيغادر البلاد يوم الأربعاء في رحلة خارجية تشمل أوكرانيا ودولا أخرى.

وكان زعماء مجلس الشيوخ، قالوا إنهم يتوقعون التصويت هذا الأسبوع، على مشروع قانون صلاحيات الحرب ضد إيران، لكن لم ترد أي معلومات عن توقيت إجرائه.

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وصوت مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في وقت سابق من هذا الشهر، لصالح منع ترامب من القيام بمزيد من الأعمال العسكرية ضد طهران بعد أن تسبب اغتيال الجيش الأمريكي للجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في تصاعد التوتر بالشرق الأوسط.

ومن المتوقع، أن يجد مشروع القرار، مقاومة قوية في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

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وفشل مسؤولون في إدارة ترامب، بمن فيهم بومبيو، في إحاطة في وقت سابق هذا الشهر، في إقناع أعضاء الكونغرس الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، بأن تهديدا وشيكا كان مبررا لقتل قاسم سليماني.

المصدر: رويترز