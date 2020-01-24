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حكومة بوليفيا المؤقتة تعلق العلاقات الدبلوماسية مع كوبا

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حكومة بوليفيا المؤقتة تعلق العلاقات الدبلوماسية مع كوبا
Reuters
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قررت الحكومة البوليفية المؤقتة، تعليق العلاقات الدبلوماسية مع كوبا بسبب "العداء من جانبها" تجاه بوليفيا.

وجاء في بيان، صدر عن وزارة الخارجية البوليفية اليوم: "تبلغ وزارة الخارجية، كافة المواطنين وكذلك الأسرة الدولية، بأنها اتخذت قرار، تعليق العلاقات الدبلوماسية مع كوبا، اعتبارا من هذا اليوم".

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في ديسمبر الماضي، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المكسيكية روبرتو فيلاسكو، بأن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، قد غادر المكسيك متوجها إلى كوبا.

وكان موراليس قد اضطر لإعلان الاستقالة ومغادرة بلاده في نوفمبر، بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، والتي أسفرت عن فوزه.

المصدر: تاس

 

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