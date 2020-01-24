ثاني هجوم سيبراني منذ أيام يعطل مواقع للحكومة اليونانية

أعلنت حكومة اليونان اليوم الجمعة، أن بعض المواقع الإلكترونية التابعة لها توقفت عن العمل لفترة وجيزة إثر تعرضها لهجوم سيبراني.

وأكد المتحدث باسم حكومة أثينا، ستيليوس بيتساس، أن الهجوم من قبيل "قطع تقديم الخدمة" (DDoS) استهدف الليلة الماضية مواقع رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، والشرطة الوطنية وخدمة الإطفاء ووزارات النظام العام والداخلية والخارجية والتجارة البحرية.

وأشار المتحدث إلى أن هذه المواقع المتضررة قد استأنفت عملها، بعد اتخاذ السلطات "إجراءات مضادة ناجحة" لم يكشف عن تفاصيلها.

وهذا ثاني هجوم سيبراني تتعرض له الحكومة اليونانية خلال أقل من أسبوع.

المصدر: أسوشيتد برس