بلغاريا تعلن اثنين من الدبلوماسيين الروس غير مرغوب فيهما وموسكو تحتفظ بحق الرد

قالت السفارة الروسية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن بلغاريا، أعلنت دبلوماسيا روسيا وكذلك أحد موظفي الممثلية التجارية الروسية في صوفيا، شخصين غير مرغوب فيهما.

وتم تسليم السفير الروسي في صوفيا، مذكرة بهذا الخصوص.

وأضافت السفارة الروسية: "لم يقدم الجانب البلغاري، أي أدلة تثبت أنهما مارسا أنشطة تتعارض مع وضعهما وصفتهما في بلغاريا".

وأشارت السفارة، إلى أن الموظفين المذكورين، سيغادران بلغاريا في الوقت المحدد، وتحتفظ موسكو بالحق في اتخاذ تدابير جوابية.

واختتمت السفارة بالقول في بيانها: "نعتبر قرار السلطات البلغارية نشر هذه المعلومات، قبل إبلاغ السفارة بشكل رسمي عنها، بأنه لا يتوافق مع روح العلاقات البناءة التقليدية بين الدولتين".

وفي وقت سابق، أفادت النيابة العامة البلغارية، بأنها تلقت من الأمن الوطني، معلومات أمنية حول الاشتباه بضلوع اثنين من الروس في أنشطة تجسس- أحدهما دبلوماسي معتمد في بلغاريا كأمين أول للقسم القنصلي بالسفارة منذ عام 2017، والثاني أيضا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وهو من موظفي الممثلية التجارية الروسية، ويزعم الأمن بالبلغاري، بأنه جمع معلومات سرية ومارس التجسس منذ أكتوبر 2018.

المصدر: نوفوستي