 
مباشر
عاجل
البنتاغون: تشخيص 34 عسكريا بإصابات في الدماغ عقب الضربة الإيرانية على قاعدة في العراق

بلغاريا تعلن اثنين من الدبلوماسيين الروس غير مرغوب فيهما وموسكو تحتفظ بحق الرد

أخبار العالم

بلغاريا تعلن اثنين من الدبلوماسيين الروس غير مرغوب فيهما وموسكو تحتفظ بحق الرد
Sputnik
صوفيا عاصمة بلغاريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n51g

قالت السفارة الروسية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن بلغاريا، أعلنت دبلوماسيا روسيا وكذلك أحد موظفي الممثلية التجارية الروسية في صوفيا، شخصين غير مرغوب فيهما.

وتم تسليم السفير الروسي في صوفيا، مذكرة بهذا الخصوص.

وأضافت السفارة الروسية: "لم يقدم الجانب البلغاري، أي أدلة تثبت أنهما مارسا أنشطة تتعارض مع وضعهما وصفتهما في بلغاريا".

وأشارت السفارة، إلى أن الموظفين المذكورين، سيغادران بلغاريا في الوقت المحدد، وتحتفظ موسكو بالحق في اتخاذ تدابير جوابية.

واختتمت السفارة بالقول في بيانها: "نعتبر قرار السلطات البلغارية نشر هذه المعلومات، قبل إبلاغ السفارة بشكل رسمي عنها، بأنه لا يتوافق مع روح العلاقات البناءة التقليدية بين الدولتين".

وفي وقت سابق، أفادت النيابة العامة البلغارية، بأنها تلقت من الأمن الوطني، معلومات أمنية حول الاشتباه بضلوع اثنين من الروس في أنشطة تجسس- أحدهما دبلوماسي معتمد في بلغاريا كأمين أول للقسم القنصلي بالسفارة منذ عام 2017، والثاني أيضا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وهو من موظفي الممثلية التجارية الروسية، ويزعم الأمن بالبلغاري، بأنه جمع معلومات سرية ومارس التجسس منذ أكتوبر 2018.  

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لعبة "فورتنايت" الشهيرة تتعاون مع الصليب الأحمر!