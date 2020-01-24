بيرو.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 50 في انفجار شاحنة غاز (فيديو)

قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، وأصيب أكثر من خمسين آخرين، جراء انفجار شاحنة مليئة بالغاز يوم أمس، في بيرو، حسبما أفادت صحيفة "الباريزيان" الفرنسية.

وأضافت الصحيفة أن سبب انفجار الشاحنة يعود إلى تعطل أحد أنابيبها، فيما قدمت 13 سيارة إطفاء لإخماد الحريق.

وتشير الصحيفة إلى أن غالبية الجرحى أصيبوا بـ 80 بالمئة من الحروق في أجسادهم.

Au Pérou, l'explosion d'un camion rempli de gaz de pétrole a fait au moins 4 morts et une cinquantaine de blessés > https://t.co/T5bMIVhN2wpic.twitter.com/XyU9ZKQ2LQ — Le Parisien (@le_Parisien) January 24, 2020

المصدر:الباريزيان الفرنسية.