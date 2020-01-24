استطلاع يكشف مدى دعم الأمريكيين لقرار اغتيال سليماني

أجرت وكالة "أسوشيتد برس" استطلاعا للرأي العام سلط الضوء على مدى تأييد مواطني الولايات المتحدة لقرار حكومتهم اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

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وأظهرت نتائج الاستطلاع التي نشرتها الوكالة اليوم الجمعة أن 41% من الأمريكيين يدعمون هذه الخطوة، فيما أبدى 30% فقط معارضتهم لها، وامتنع الباقون عن التعبير عن أي رأي إزاء الموضوع.

وأشارت الوكالة إلى أن قرار البيت الأبيض اغتيال سليماني في العراق أوائل الشهر الجاري يحظى بدعم ساحق في الأوساط الجمهورية (نحو 80% مقابل معارضة 5%)، فيما عارضه 53% من المستطلعين الديمقراطيين مقابل 15% فقط أيدوه.

في الوقت نفسه تبدو نتائج الاستطلاع غير مرضية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ أعرب 59% من المستطليعين عن معارضتهم للنهج الخارجي الذي تتبعه الإدارة الحالية وكيفية أداء ترامب المهام الرئاسية بشكل عام، فيما أبدى 43% خيبة أملهم من سياسات البيت الأبيض الاقتصادية.

وكشف الاستطلاع أن 56% من المستطلعين قلقون جدا أو للغاية إزاء برنامج إيران النووي، ما يتجاوز معدلات العام الماضي (48%).

ويتوقع نحو نصف المستطلعين تفاقما في العلاقات بين الولايات المتحدة وخصومها التقليديين في العالم خلال العام الجاري، مع نحو 40% يتوقعون تدهورا في علاقات واشنطن مع حلفائها وفي مواقفها بالعالم.

المصدر: أسوشيتد برس