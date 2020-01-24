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استطلاع: نصف الروس يعتقدون أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ممكنة

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استطلاع: نصف الروس يعتقدون أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ممكنة
Reuters Donald Holbert/U.S. Navy/Handout via REUTERS
أحد عناصر مشاة البحرية الأمريكية يراقب زورقا حربيا إيرانيا في مياه مضيق هرمز
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أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه في روسيا مؤخرا صندوق "الرأي العام" أن أكثر من نصف المواطنين الروس لا يستبعدون إمكانية نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران.

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وكشف الاستطلاع تضارب آراء المواطنين إزاء مسارات تطور الخلاف بين واشنطن وطهران في المستقبل، حيث يعتقد 27% من المشاركين أنه سيتصاعد، بينما يرى 24% أنه سيتلاشى، فيما لم يكن لبقية المشاركين أي رأي حول هذا الموضوع.

ورأى 52% أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ممكنة (مقابل 19% لا يؤمنون بهذه الإمكانية)، وأعرب 21% من هؤلاء عن مخاوفهم من أن النزاع المسلح بين الدولتين قد يقود إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة (مقابل 27% لا يعتقدون ذلك).

أما آراء المشاركين في الاستطلاع حول النهج الذي يتوجب على روسيا اتباعه إزاء المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، فاعتبر 28% منهم أن على موسكو أن تعمل على التقريب بين الطرفين وإيجاد حل توافقي بينهما، فيما رأى 25% أن على روسيا الابتعاد عن هذا الخلاف. ومن وجهة نظر 12%، يتوجب على موسكو تأييد طهران دبلوماسيا، مقابل 1% دعوا إلى دعم الولايات المتحدة.

وتم تنظيم الاستطلاع خلال يومي 18 و19 يناير في 105 مدن وبلدة روسية، وشارك فيه 1500 شخص.

المصدر: نوفوستي

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