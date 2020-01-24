استطلاع: نصف الروس يعتقدون أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ممكنة

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه في روسيا مؤخرا صندوق "الرأي العام" أن أكثر من نصف المواطنين الروس لا يستبعدون إمكانية نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران.

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وكشف الاستطلاع تضارب آراء المواطنين إزاء مسارات تطور الخلاف بين واشنطن وطهران في المستقبل، حيث يعتقد 27% من المشاركين أنه سيتصاعد، بينما يرى 24% أنه سيتلاشى، فيما لم يكن لبقية المشاركين أي رأي حول هذا الموضوع.

ورأى 52% أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ممكنة (مقابل 19% لا يؤمنون بهذه الإمكانية)، وأعرب 21% من هؤلاء عن مخاوفهم من أن النزاع المسلح بين الدولتين قد يقود إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة (مقابل 27% لا يعتقدون ذلك).

أما آراء المشاركين في الاستطلاع حول النهج الذي يتوجب على روسيا اتباعه إزاء المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، فاعتبر 28% منهم أن على موسكو أن تعمل على التقريب بين الطرفين وإيجاد حل توافقي بينهما، فيما رأى 25% أن على روسيا الابتعاد عن هذا الخلاف. ومن وجهة نظر 12%، يتوجب على موسكو تأييد طهران دبلوماسيا، مقابل 1% دعوا إلى دعم الولايات المتحدة.

وتم تنظيم الاستطلاع خلال يومي 18 و19 يناير في 105 مدن وبلدة روسية، وشارك فيه 1500 شخص.

المصدر: نوفوستي