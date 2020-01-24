وسائل إعلام أمريكية: انفجار في أحد المباني الصناعية في مدينة هيوستن بولاية تكساس

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع انفجار في أحد المباني الصناعية في مدينة هيوستن بولاية تكساس، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية في المنطقة المجاورة لمكان الانفجار.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن انفجارا كبيرا هز المدينة، اليوم الجمعة، بعد أن نشب حريق في معمل على الساعة 4:30 فجرا.

وأشار شهود عيان إلى أن الانفجار تسبب في كسر زجاج نوافذ بيوت تقع على بعد عدة أميال من مكان الانفجار، فيما تم سماع دوي الانفجار في جميع أرجاء المدينة.

🚨TAKE A LOOK: some serious damage to a NW Houston come from the massive explosion overnight. https://t.co/VCbuWp7Clc — John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) January 24, 2020

LIVE team coverage now. Watch through the ABC13 Houston app. We’re updating you with important info with alerts to your phone. https://t.co/cNvS86VJhS — ABC13 Houston (@abc13houston) January 24, 2020

من جهتهم، طلب رجال الإطفاء من السكان البقاء بعيدا عن مكان الانفجار لأقصى حد ممكن، حيث يشتبه في أن الانفجار قد ينجم عنه تسرب لـ"مواد خطرة".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية