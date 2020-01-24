وزيرة خارجية بلغاريا تقول إن بلادها ستطرد "على الأرجح" اثنين من الدبلوماسيين الروس بشأن ادعاءات تجسس

قالت الخارجية البلغارية اليوم الجمعة إنه من المرجح أن تطرد بلغاريا دبلوماسيين روسيين بسبب ادعاءات بالتجسس.

وقالت وزيرة خارجية بلغاريا إيكاترينا زاخارييفا: "لقد تلقينا رسائل من الادعاء العام بخصوص التجسس .. سنقوم بالإجراءات التي يتعين علينا القيام بها، وسنعلنهما على الأرجح شخصين غير مرغوب فيهما".

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وقالت زاخارييفا إنها ستستدعي السفير الروسي في صوفيا.

وكان ممثلو الادعاء قد قالوا يوم الجمعة إن دبلوماسيين روسيين اثنين متورطان في عمليات تجسس، لكن لا يمكن توجيه تهم إليهما بسبب الحصانة الدبلوماسية.

من جهته قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية في وقت سابق من اليوم: "لا توجد في الكرملين معلومات تفيد بأن مكتب المدعي العام البلغاري قد فتح تحقيقا في قضية تجسس ضد اثنين من الدبلوماسيين الروس".

من جهتها أكدت السفارة الروسية في صوفيا، العاصمة البلغارية، إنها لم تتلق أي معلومات رسمية حول أي شبهات ضد الدبلوماسيين الروسيين بقضايا تجسس.

وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية في صوفيا، "نحن على دراية برسالة نشرت على موقع المدعي العام البلغاري حول هذا الموضوع. لم نتلق أي معلومات من خلال القنوات والجهات الرسمية".

وكانت قناة "بلومبيرغ" الأمريكية قد ذكرت مؤخرا أن مكتب المدعي العام البلغاري ادعى أن اثنين من الدبلوماسيين الروس شاركا في التجسس.

وأوضحت السلطات القضائية البلغارية أن كلاهما يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية، وبالتالي من الاستحالة توجيه تهم ضدهما.

المصدر: وكالات