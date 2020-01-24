الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني

استدعت وزارة الخارجية الكويت السفير الإيراني لديها، اليوم الجمعة، على خلفية تصريحات الحرس الثوري الإيراني.

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يأتي ذلك، غداة إعلان قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أن الطائرة المسيرة التي اغتالت قاسم سليماني قائد فيلق القدس، انطلقت من الكويت.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، بأن الخارجية استدعت السفیر الإیراني لدى ،محمد إیراني، حیث اجتمع مع نائب وزیر الخارجیة خالد الجار الله، وذلك على خلفیة تكرار تصریح قائد القوات الجوية في الحرس الثوري في إیران، والذي ذكر فیه أن قاعدة علي السالم في الكویت شاركت من ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملیة التي نفذت قرب مطار بغداد مؤخرا، وأدت إلى مقتل سليماني.

وأعرب الجار الله عن إستیاء واستغراب الكویت لتكرار مثل ھذه التصریحات، مجددا تأكید نفي دولة الكویت القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجیش الكويتي، نفت في وقت سابق، مشاركة أي من القواعد الكویتیة في عملية اغتيال قاسم سليماني.

وطلب الجار الله من السفیر الإیراني أن یصدر المسؤولون في إیران، توضیحا لحقیقة موقف الكویت المشار إلیه وأن لا یجري تكرار مثل ھذه التصریحات التي من شأنھا الإساءة للعلاقات بین البلدین.

المصدر: كونا