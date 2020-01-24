 
مباشر

هل أحرج ولي عهد بريطانيا نائب الرئيس الأمريكي في إسرائيل؟ (فيديو)

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n4w7

أثار موقف ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، تجاه نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، خلال فعاليات ذكرى تحرير معسكر "أوشفيتز" أمس في إسرائيل، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أظهر مقطع فيديو، الأمير تشارلز وهو يتجاوز بينس وزوجته، اللذين وقفا لمصافحته خلال الاحتفال، الذي أقيم أمس في إسرائيل، بينما ربت بينس على كتف الأمير بعد مروره.

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الموقف بـ"المحرج" بالنسبة إلى نائب الرئيس الأمريكي، فيما ربط آخرون موقف الأمير البريطاني، بمهاجمة الإدارة الأمريكية للناشطة البيئية غريتا تنبرغ.

من جهة أخرى، تحدث ناشطون آخرون عن أن الأمير البريطاني وبينس إلتقيا في وقت سابق من الاحتفال، ما دفع بتشارلز إلى عدم مصافحته مجددا.

المتحدثة الصحفية باسم بينس، كاتي والدمان، قالت إن الرجلين تحدثا "قبل الدخول إلى قاعة الاحتفال" وبعد تصريحات بنس كذلك، وأضافت أنه "ليس صحيحا" أن تشارلز قد سخر من بينس والسيدة الثانية كارين بعدم مصافحتهما.

المصدر: RT + the hill

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يفتتح نصبا تذكاريا تخليدا لذكرى حصار لينينغراد