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صلاة على أرواح ضحايا "الهولوكوست" بإمامة الأمين العام لرابطة العالم الإسلام

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صلاة على أرواح ضحايا
Reuters
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نشر "إسرائيل بالعربية" مقطع فيديو لأداء الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي، محمد العيسى، والوفد المرافق له الصلاة على أرواح ضحايا الهولوكوست خلال زيارتهم لمعسكر "أوشفيتز" ببولندا.

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وكان العيسى صحبة وفد من كبار رجال الدين قد زار أمس الخميس، موقع الإبادة الجماعية "الهولوكوست" في معسكر "أوشفيتز" ببولندا.

وذكرت رابطة العالم الإسلامي ومقرها السعودية، أن العيسى ترأس، في "موقف تاريخي"، وفدا من كبار العلماء المسلمين إلى معسكر الإبادة الجماعية النازي "أوشفيتز" ببولندا، في مستهل جولة دولية "تضامنية مع كل الضحايا"، تتضمن زيارة "موقع المذابح" في سربريتسا بالبوسنة والهرسك.

المصدر: إسرائيل بالعربية

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