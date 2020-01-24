واشنطن ترفض طلبا تقدمت به لندن: مثل هذا الأمر سيكون سابقة مقلقة للغاية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة رفضت طلب بريطانيا تسليمها زوجة دبلوماسي أمريكي بشأن واقعة حادث مروري أودى بحياة شاب بريطاني.

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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان أمس الخميس: "وقت وقوع الحادث‭ ‬وخلال مدة إقامتها في المملكة المتحدة فإن المواطنة الأمريكية في هذه القضية لديها حصانة من الملاحقة الجنائية".

وأضاف: "إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على طلب التسليم الذي قدمته المملكة المتحدة فسوف يجعل التحجج بالحصانة الدبلوماسية باطلا من الناحية العملية، وسيمثل سابقة مقلقة للغاية".

وغادرت آن ساكولاس، زوجة دبلوماسي أمريكي، بريطانيا العام الماضي مستخدمة حصانتها الدبلوماسية، بعد تسببها بحادث تصادم مروري أسفر عن مقتل هاري دن، وهو شاب بريطاني عمره 19 عاما، .

المصدر: رويترز