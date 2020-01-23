ماكرون يدعم مبادرة بوتين لعقد قمة لزعماء "خماسية" مجلس الأمن.. ولندن بانتظار تفاصيل من موسكو

رحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمبادرة نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لعقد لقاء بين زعماء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي.

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وأثناء كلمة ألقاها أمام منتدى ذكرى الهولوكوست في القدس، اليوم الخميس، قال ماكرون: "صديقي العزيز، الرئيس بوتين، أنا معكم في أن الدول الخمس المؤسسة للأمم المتحدة تتحمل مسؤولية خاصة، وينبغي علينا أن نجتمع مجددا".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "واجبنا هو ضمان استقرار النظام العالمي، الذي يستند إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان، وهذا ما علينا الدفاع عنه".

وسابقا اليوم، اقترح بوتين، من القدس، عقد قمة خماسية مع زعماء كل من الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا خلال العام 2020 لمناقشة سبل "حماية السلام وحفظ الحضارة". وأعرب الرئيس الروسي عن استعداده للمشاركة في مثل هذا الاجتماع "في أي بلد وأي مكان في العالم يكون مناسبا للزملاء".

لندن بانتظار "تفاصيل لاحقة" من موسكو

فيما أكدت وزارة الخارجية البريطانية، أن سلطات المملكة المتحدة بانتظار تفاصيل إضافية من موسكو بخصوص مبادرة الرئيس الروسي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة لوكالة "تاس" الروسية: "نحن بانتظار تفاصيل لاحقة من الحكومة الروسية حول هذا المقترح".

المصدر: إنترفاكس + تاس