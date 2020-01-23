بحرية الحرس الثوري الإيراني: وجهنا 6 صفعات شديدة لأمريكا في الخليج

أكد قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري، أن قواته وجهت 6 صفعات شديدة للولايات المتحدة وقواتها في الخليج.

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وقال العميد تنكسيري في تصريح خلال مراسم تدشين مستشفى للقوات البحرية في مدينة بندرلنكه بمحافظة بوشهر: "قدمنا 9 عسكريين من خيرة جنودنا من أجل الثورة والنظام الإسلامي في مواجهات غير متكافئة، تمكنا فيها من قتل 50 أمريكيا وتوجيه 6 صفعات شديدة للولايات المتحدة".

وأضاف: "الصفعة الأولى كانت تدمير سفينة سانغاري، والصفعة الثانية تدمير ناقلة النفط سي ايل سيتي، والصفعة الثالثة تدمير ناقلة النفط العملاقة بريجتون، تلتها سفينة حربية ومروحيتان".

المصدر: "فارس نيوز"