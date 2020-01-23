بوتين يؤكد من إسرائيل على الدور الحاسم للاتحاد السوفيتي في دحر النازية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تمسك إسرائيل بالحفاظ على حقيقة دور الاتحاد السوفيتي في دحر النازية وأنها تشاطر روسيا امتعاضها من محاولات إعادة نتائج الحرب العالمية الثانية.

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وقال بوتين، اليوم الخميس، أثناء مراسم إزاحة الستار عن نصب "شمعة لينينغراد" المقام في القدس تكريما لسكان مدينة لينينغراد التي كانت محاصرة والجنود المدافعين عنها: "تعطي إسرائيل أهمية بالغة للحفاظ على الحقيقة حول القسط الحاسم الذي أسهم به الاتحاد السوفيتي في الانتصار على النازية. وهي تشعر، شأنها شأن روسيا، بالقلق والامتعاض من محاولات إنكار الهولوكوست ومراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية وتبرئة القتلة والمجرمين".

وشدد على أن كلا من روسيا وإسرائيل تدركان أهمية دروس الحرب ولن تسمحا للعالم بنسيان ماذا ينتج عن الأنانية القومية والتفرقة والتسامح مع جميع أشكال الشوفينية ومعاداة السامية ومعاداة روسيا".

وقال بوتين إن تاريخ العالم يعرف كثيرا من أمثلة صمود وبطولات ونكبات إنسانية كبيرة جدا، لكنه أشار إلى أن "حصار لينينغراد والهولوكوست لا نظير لهما".

المصدر: إنترفاكس