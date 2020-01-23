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عودة الدفء إلى العلاقات الهندية الماليزية بعد خلافات حول كشمير

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عودة الدفء إلى العلاقات الهندية الماليزية بعد خلافات حول كشمير
Reuters Rupak De Chowdhuri
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صرحت أكبر شركة لتكرير السكر في ماليزيا بأنها ستزيد مشترياتها من الهند، بعد إيقاف نيودلهي واردات ماليزيا لزيت النخيل هذا الشهر بسبب انتقادات الأخيرة للهند على خلفية الأزمة في كشمير.

وقالت شركة "Malaysia Holdings Berhad، إنها ستشتري 130 ألف طن من السكر الخام من الهند بقيمة 200 مليون رينجت ما يعادل "49.20 مليون دولار" في الربع الأول، معتبرة هذه الخطوة جيدة للغاية.

وحسبما جاء في وكالة "رويترز"، فإن مصدرين مطلعين على المحادثات بين الشركة والحكومة بهذا الشأن، قالا: "إنها محاولة لإرضاء الهند، التي تحث ماليزيا على خفض العجز التجاري بين البلدين".

وتابعت الوكالة أن هذه المبادرة تعتبر جزءا من الجهود الرامية إلى إرضاء نيودلهي وسط خلاف مستمر حول واردات زيت النخيل.

فالهند وهي أكبر مشتر لزيت الطعام في العالم، أوقفت هذا الشهر بشكل فعال واردات زيت النخيل الماليزي على ما يبدو ردا على تعليقات رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الذي انتقد نيودلهي بشأن سياستها تجاه كشمير.

المصدر: رويترز

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