ترامب أول رئيس أمريكي ينضم إلى "الجموع الغفيرة" في المسيرة السنوية المناهضة للإجهاض

من المقرر أن يشارك دونالد ترامب في مسيرة "مارتش فور لايف" غدا الجمعة، في واشنطن، وبذلك يصبح أول رئيس أمريكي ينضم إلى الحشود في هذا الحدث السنوي، الذي ينظمه مناهضون للإجهاض.

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وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يسعى إلى الفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر، على حسابه في "تويتر" "أراكم الجمعة.. أيها الجموع الغفيرة!".

See you on Friday...Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2020

ويخطط ترامب للتحدث أمام التجمع السنوي للمتظاهرين المناهضين للإجهاض غدا في العاصمة الأمريكية.

والعام الماضي شارك نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، في مسيرة "مارتش فور لايف" التي تنظم للسنة الـ 47 احتجاجا على الإجهاض القانوني، وحينها خاطب ترامب الجموع التي بلغ عددها 100 ألف شخص عبر الفيديو.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب سيكون أول رئيس أمريكي يشارك في هذه المسيرة.

المصدر: تويتر+نيويورك تايمز