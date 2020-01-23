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رويترز: البيت الأبيض يقول إنه يأخذ التقارير التي تتحدث عن اختراق هاتف رئيس شركة أمازون على محمل الجد

ترامب أول رئيس أمريكي ينضم إلى "الجموع الغفيرة" في المسيرة السنوية المناهضة للإجهاض

أخبار العالم

ترامب أول رئيس أمريكي ينضم إلى
Reuters JONATHAN ERNST
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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من المقرر أن يشارك دونالد ترامب في مسيرة "مارتش فور لايف" غدا الجمعة، في واشنطن، وبذلك يصبح أول رئيس أمريكي ينضم إلى الحشود في هذا الحدث السنوي، الذي ينظمه مناهضون للإجهاض.

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وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يسعى إلى الفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر، على حسابه في "تويتر" "أراكم الجمعة.. أيها الجموع الغفيرة!".

ويخطط ترامب للتحدث أمام التجمع السنوي للمتظاهرين المناهضين للإجهاض غدا في العاصمة الأمريكية.

والعام الماضي شارك نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، في مسيرة "مارتش فور لايف" التي تنظم للسنة الـ 47 احتجاجا على الإجهاض القانوني، وحينها خاطب ترامب الجموع التي بلغ عددها 100 ألف شخص عبر الفيديو.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب سيكون أول رئيس أمريكي يشارك في هذه المسيرة.

المصدر: تويتر+نيويورك تايمز

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