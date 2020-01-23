بوتين يلتقي نتنياهو في مستهل زيارته لتل أبيب

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يزور إسرائيل للمشاركة في المنتدى الدولي لضحايا النازية في الذكرى الـ75 للهولوكست.

وأشار بوتين في كلمة مقتضبة أمام الصحفيين أنه يعمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، معربا عن ثقته في أن تعود هذه الزيارة بالفائدة على العلاقات الثنائية.

وقد صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق، أن بوتين سيبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي العلاقات الثنائية، بما في ذلك في المجالين التجاري والاقتصادي، ومن المقرر أيضا تبادل الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية.

وقال أوشاكوف، إنه سيتم إيلاء اهتمام خاص للوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك تصاعد التوتر حول إيران، والوضع في سوريا، والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

المصدر: وكالات