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"كنتاكي" تعتذر عن إعلان مبني على إيحاءات جنسية (فيديو)

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إعلان لـ"كي أف سي" يثير جدلا
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اعتذرت سلسلة مطاعم "كنتاكي" عن إعلان أطلقته في أستراليا وصف بأنه "يحتوي على إيحاءات جنسية".

وقال متحدث باسم إدارة منطقة جنوب المحيط الهادي في الشركة: "نعتذر إن كنا أسأنا لأي شخص بإعلاننا الأخير. لم تكن نيتنا رسم صورة نمطية للنساء وللفتيان بشكل سلبي".

وتظهر في الإعلان الذي لا تتجاوز مدته 15 ثانية، شابة تنظر لصورتها المنعكسة على زجاج سيارة متوقفة، ثم تنفتح نافذة السيارة ليظهر فيها صبيان وهما يحدقان بذهول في صدرها قبل أن تبتسم وتقول "هل قال أحد كيه.إف.سي؟".

وبدأ التلفزيون الأسترالي في بث الإعلان قبل 3 أسابيع، كما وضع على قناة كنتاكي في موقع "يوتيوب"، الأمر الذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات

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