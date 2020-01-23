"كنتاكي" تعتذر عن إعلان مبني على إيحاءات جنسية (فيديو)

اعتذرت سلسلة مطاعم "كنتاكي" عن إعلان أطلقته في أستراليا وصف بأنه "يحتوي على إيحاءات جنسية".

وقال متحدث باسم إدارة منطقة جنوب المحيط الهادي في الشركة: "نعتذر إن كنا أسأنا لأي شخص بإعلاننا الأخير. لم تكن نيتنا رسم صورة نمطية للنساء وللفتيان بشكل سلبي".

"We apologise if anyone was offended by our latest commercial. Our intention was not to stereotype women and young boys in a negative light.”@KFCAustralia have you pulled the ad?https://t.co/GofpjOxOyc — Collective Shout (@CollectiveShout) January 21, 2020

وتظهر في الإعلان الذي لا تتجاوز مدته 15 ثانية، شابة تنظر لصورتها المنعكسة على زجاج سيارة متوقفة، ثم تنفتح نافذة السيارة ليظهر فيها صبيان وهما يحدقان بذهول في صدرها قبل أن تبتسم وتقول "هل قال أحد كيه.إف.سي؟".

وبدأ التلفزيون الأسترالي في بث الإعلان قبل 3 أسابيع، كما وضع على قناة كنتاكي في موقع "يوتيوب"، الأمر الذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات