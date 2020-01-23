تشاووش أوغلو: لا نعتزم إرسال المزيد من المستشارين العسكريين إلى ليبيا أثناء وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، إن تركيا لا تعتزم إرسال المزيد من المستشارين العسكريين إلى ليبيا أثناء وقف إطلاق النار.

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ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية عن وزير الخارجية التركي قوله إن "مؤتمر ليبيا للسلام سيعقد في برلين في بداية فبراير، لكن ألمانيا لم تحدد بعد موعدا لهذا الحدث".

وأكد أهمية لقاء اللجنة العسكرية في جنيف لتسوية الأزمة الليبية، وأن هذا اللقاء سيكون له دور في مساندة وقف إطلاق النار.

وكان تشاووش أوغلو نفى في وقت سابق أن يكون لتركيا وجود عسكري كبير في ليبيا، وأشار إلى أن تعاون أنقرة مع موسكو في ذلك البلد أثمر نتائج، بخلاف التعاون مع الدول الأوروبية.

وقال الأربعاء خلال جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لدينا حضور عسكري محدود جدا في ليبيا"، مضيفا أن مهام العسكريين الأتراك هناك تنحصر معظمها في تدريب القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين أن بلاده لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن، وإنما أرسلت مستشارين ومدربين فقط.

المصدر: ريا نوفوستي