مصادر: بومبيو يزور أوكرانيا آخر الشهر

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه سيزور أوكرانيا قريبا، وذلك على خلفية بدء محاكمة برلمانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فضيحة ضغطه على السلطات في كييف.

وجاء تصريح بومبيو في سياق حديث أدلى به لشبكة "بلومبرغ"، ووصف خلاله أوكرانيا فيه بأنها "بلد يقع في على الحدود بين الديمقراطية والاستبدادية في أقصى شرق أوروبا"، مؤكدا أن أوكرانيا "شريك تجاري كبير" للولايات المتحدة، علما بأن أوكرانيا تحتل المرتبة الـ67 في التجارة الخارجية الأمريكية.

وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة تولي اهتماما كبيرا لشؤون أوكرانيا "لأسباب عدة" بحيث "أخذت على عاتقها التزامات بمساعدة أوكرانيا كي تظل دولة ذات سيادة".

وسبق أن نقلت بوابة "باز فيد" الأمريكية عن مصادر دبلوماسية مطلعة قولها إن بومبيو سيزور أوكرانيا في 31 يناير الجاري، ويلتقي رئيسها فلاديمير زيلينسكي وعددا من المسؤولين.

وهذه الزيارة ستكون الأولى لمسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إلى أوكرانيا منذ إطلاق إجراءات عزل الرئيس ترامب في سبتمبر الماضي، بشبهة ضغطه على نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية صيف 2019 للتحقيق مع جو بايدن خصم ترامب الرئيس في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وكان بومبيو قد ألغى جولته الخارجية المقررة إلى أوكرانيا وبيلاروس وكازاخستان وأوزبكستان وقبرص مطلع يناير بسبب تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران أول الشهر.

المصدر: وكالات