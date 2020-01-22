إسرائيل تقرّ بناء ملجأ للمشردين فوق قبور إسلامية

سمح القضاء الإسرائيلي لبلدية تل أبيب بمواصلة أعمال بناء ملجأ جديد للمشردين في موقع بمدينة يافا، عثر فيه على قبور إسلامية قديمة تعود للعهد العثماني.

وتم اكتشاف أكثر من 60 قبرا إسلاميا تعود للقرن الـ18 بعد هدم مبنى قديم يعود للعهد العثماني وبدء أعمال بناء الملجأ الجديد في أبريل 2018.

وبعد جدل واسع ومظاهرات نظمها في الموقع المجلس الإسلامي في المدينة والسكان، احتجاجا على ما اعتبروه تدنيسا للمقبرة، قررت محكمة تل أبيب الإقليمية العام الماضي تعليق أعمال البناء حتى إصدارها قرارا نهائيا بشأن دعوى رسمية قدمها المجلس الإسلامي.

غير أن الحكم الذي صدر أمس الثلاثاء خيب آمال السكان المسلمين في المدينة، إذ قرر القضاء "إعطاء الأولوية لمصالح الأحياء على حساب الموتى"، على الرغم من أن "احترام الموتى والمشاعر الدينية للجالية الإسلامية في يافا يعدان من العوامل الحرجة"، حسب ما نقلت صحيفة "هآرتس".

وشددت المحكمة على أن مشروع إعادة بناء الملجأ في الموقع يحظى بأهمية اجتماعية كبيرة ولا يجوز لبلدية تل أبيب التراجع عن خططها، مضيفة أن هذا المكان لم يستخدم كمقبرة رسمية وتوجد القبور تحت سطح الأرض بعيدا عن أنظار الناس.

ووصف رئيس المجلس الإسلامي في يافا محمد دريعي هذا الحكم بأنه معاقبة للمسلمين ويعكس سياسة بلدية تل أبيب وحكومة إسرائيل الرامية إلى محو ذكرى الوجود الإسلامي في المنطقة، مؤكدا أن المجلس ينوي الاستئناف ضد قرار المحكمة.

المصدر: هآرتس