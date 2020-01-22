السماح للنساء بالخدمة في الغواصات بهولندا

أعلنت الحكومة الهولندية في بيان نشرته اليوم، أنها سمحت للقوات البحرية الوطنية، بقبول النساء للخدمة في صفوف طواقم الغواصات.

وورد في البيان أنه تم اتخاذ القرار "على أساس نتائج تجربة استمرت لمدة عام"، حيث خدمت العديد من الشابات في الغواصات في قوام الطواقم"، وأن هذا القرار بات ساري المفعول اعتبارا من اليوم.

وقبل صدور هذا القرار، كان أسطول الغواصات، هو الوحدة الأخيرة في القوات المسلحة الهولندية التي لم يسمح للنساء بشغل جميع المناصب فيها.

وتجدر الإشارة، إلى أن الخدمة كبحارة عاديين في الغواصات الهولندية الحالية، تبقى حكرا على الرجال، لأنه لا يوجد قمرات وحمامات منفصلة للنساء وهو شرط مهم للطواقم مختلطة.

وأضاف البيان بهذا الصدد: "السائد لدى الشركاء الآخرين في الناتو، أظهر أنه يمكن انتهاج سبل أخرى".

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وتبين من دراسة تجارب كندا وأستراليا في هذا المجال، أن الفصل الصارم بين قمرات المعيشة والحمامات له تأثير سلبي على دمج النساء في طواقم الغواصات، لذلك قررت البحرية الهولندية تنفيذ تجربة تحت شعار المساواة بين أفراد الطاقم، والذي بموجبه لا توجد غرف منفصلة أو خاصة على متن الغواصة، وبالتالي التعامل متساو بين كل أفراد الطاقم.

المصدر: تاس