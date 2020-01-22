تحطم طائرة حربية في السلفادور ومصرع طياريها

تحطمت طائرة تابعة للقوات المسلحة السلفادورية في حي بوسكيس دي لاباز بإيلوبانغو وسط سان سلفادور عاصمة السلفادور، وقتل طياراها.

وذكر بيان للقوات المسلحة، أن "الطيارين روبرتو غييرمو كاسترو مارتينيز المتمتع بخبرة 17 عاما، ونيلسون إيفان سالدانيا ألفارو".

وأفاد شهود عيان، بأنهم "سمعوا أصواتا عالية لمحرك طائرة، وبعدها ببضع ثوان سقطت الطائرة على شجرة في الجزء الخلفي من أحد المنازل".

#Actualizado. 🎥 @PNCSV confirma que los fallecidos en accidente de la avioneta modelo PILLAN 74 son dos capitanes de la Fuerza Aérea



▶️Roberto Castro Martinez.

▶️Nelson Iván Zaldaña@TN21sv@1077Fuegopic.twitter.com/iipl8E8tBi — Roxana Ruiz (@_RoxanaRuiz) 21 января 2020 г.

وأشار أحد سكان المنطقة إلى أن "الطائرة أثارت الكثير من الغبار وقت سقوطها.. وأن المنزل كان خاليا من السكان لحظة الحادث".

وذكرت تقارير أولية، أن جثتي الضحيتين كانتا محصورتين في محرك الطائرة، وكان من الضروري استخدام المعدات الهيدروليكية لانتشالهما.

Los tripulantes fallecidos han sido identificados como los capitanes Zaldaña y Castro de la Fuerza Aérea Salvadoreña.



Autoridades procesan escena de accidente aéreo en Residencial Bosques de la Paz, Ilopango, #SanSalvador.#ÚltimaHora#TraficoSV#LoÚltimo#EnDesarrollopic.twitter.com/UJwepQACPD — Jorgito Barrera (@betocbarrera) 21 января 2020 г.

وأشارت المؤسسة العسكرية إلى أن سلاح الجو السلفادوري سيبدأ التحقيق لتحديد أسباب الحادث، في وقت يرجح فيه أن الطائرة تعرضت لعطل فني تسبب بسقوطها.

المصدر: وكالات إسبانية