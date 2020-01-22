تحطم طائرة حربية في السلفادور ومصرع طياريها
تحطمت طائرة تابعة للقوات المسلحة السلفادورية في حي بوسكيس دي لاباز بإيلوبانغو وسط سان سلفادور عاصمة السلفادور، وقتل طياراها.
وذكر بيان للقوات المسلحة، أن "الطيارين روبرتو غييرمو كاسترو مارتينيز المتمتع بخبرة 17 عاما، ونيلسون إيفان سالدانيا ألفارو".
وأفاد شهود عيان، بأنهم "سمعوا أصواتا عالية لمحرك طائرة، وبعدها ببضع ثوان سقطت الطائرة على شجرة في الجزء الخلفي من أحد المنازل".
#Actualizado. 🎥 @PNCSV confirma que los fallecidos en accidente de la avioneta modelo PILLAN 74 son dos capitanes de la Fuerza Aérea— Roxana Ruiz (@_RoxanaRuiz) 21 января 2020 г.
▶️Roberto Castro Martinez.
▶️Nelson Iván Zaldaña@TN21sv@1077Fuegopic.twitter.com/iipl8E8tBi
وأشار أحد سكان المنطقة إلى أن "الطائرة أثارت الكثير من الغبار وقت سقوطها.. وأن المنزل كان خاليا من السكان لحظة الحادث".
وذكرت تقارير أولية، أن جثتي الضحيتين كانتا محصورتين في محرك الطائرة، وكان من الضروري استخدام المعدات الهيدروليكية لانتشالهما.
Los tripulantes fallecidos han sido identificados como los capitanes Zaldaña y Castro de la Fuerza Aérea Salvadoreña.— Jorgito Barrera (@betocbarrera) 21 января 2020 г.
Autoridades procesan escena de accidente aéreo en Residencial Bosques de la Paz, Ilopango, #SanSalvador.#ÚltimaHora#TraficoSV#LoÚltimo#EnDesarrollopic.twitter.com/UJwepQACPD
وأشارت المؤسسة العسكرية إلى أن سلاح الجو السلفادوري سيبدأ التحقيق لتحديد أسباب الحادث، في وقت يرجح فيه أن الطائرة تعرضت لعطل فني تسبب بسقوطها.
#EnDesarrollo Una avioneta cayó en Bosques de la Paz, Ilopango. Se presume que hay personas fallecidas. #TraficoSVpic.twitter.com/DVysyZasGj— Soyacity.com (@SoyacitySV) 21 января 2020 г.
المصدر: وكالات إسبانية