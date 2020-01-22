 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام: العموم البريطاني يصدق بشكل نهائي على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

تحطم طائرة حربية في السلفادور ومصرع طياريها

أخبار العالم

تحطم طائرة حربية في السلفادور ومصرع طياريها
elsalvador.com/
مكان تحطم الطائرة بالقرب من عاصمة السلفادور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n4iu

تحطمت طائرة تابعة للقوات المسلحة السلفادورية في حي بوسكيس دي لاباز بإيلوبانغو وسط سان سلفادور عاصمة السلفادور، وقتل طياراها.

وذكر بيان للقوات المسلحة، أن "الطيارين روبرتو غييرمو كاسترو مارتينيز المتمتع بخبرة 17 عاما، ونيلسون إيفان سالدانيا ألفارو".

وأفاد شهود عيان، بأنهم "سمعوا أصواتا عالية لمحرك طائرة، وبعدها ببضع ثوان سقطت الطائرة على شجرة في الجزء الخلفي من أحد المنازل".

وأشار أحد سكان المنطقة إلى أن "الطائرة أثارت الكثير من الغبار وقت سقوطها.. وأن المنزل كان خاليا من السكان لحظة الحادث".

وذكرت تقارير أولية، أن جثتي الضحيتين كانتا محصورتين في محرك الطائرة، وكان من الضروري استخدام المعدات الهيدروليكية لانتشالهما.

وأشارت المؤسسة العسكرية إلى أن سلاح الجو السلفادوري سيبدأ التحقيق لتحديد أسباب الحادث، في وقت يرجح فيه أن الطائرة تعرضت لعطل فني تسبب بسقوطها.

المصدر: وكالات إسبانية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لاعب كمال أجسام بيد واحدة