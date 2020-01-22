الصين تقاطع محادثات خفض الأسلحة النووية

أكدت الصين اليوم الأربعاء، أنها لا تعتزم المشاركة في محادثات ثلاثية بشأن خفض الأسلحة النووية، وذلك بعد يوم من توجيه واشنطن دعوة لها للانضمام إلى محادثات بهذا الصدد ستجرى في موسكو.

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ الولايات المتحدة، باستخدام المشاركة الصينية "مبررا وذريعة للتهرب من مسؤولياتها في نزع الأسلحة النووية".

وقال: "الصين ليس لديها أي نية للمشاركة في ما يسمى بالمفاوضات الصينية الأميركية الروسية الثلاثية لضبط الأسلحة".

وأضاف غينغ، أنه يتوجب "على البلد الذي يمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم وأكثرها تطورا، أن يتحمل بشكل جدي مسؤولياته الخاصة بنزع الأسلحة النووية".

وأجرت الولايات المتحدة وروسيا جولتين من المحادثات، لتبديد سوء التفاهم حول قضايا أمنية حساسة، وذلك بعد أن انهارت في العام الماضي معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قبل عقود.

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وألمحت واشنطن في السابق إلى أنه يجب على بكين بترسانتها النووية المتزايدة، أن تنضم إلى المحادثات.

وقالت، إن عدم الشفافية حول مخزونات الصين المتزايدة من الأسلحة النووية يشكل "تهديدا خطيرا".

المصدر: رويترز