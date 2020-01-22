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ترامب: أسلافي في الرئاسة لاستقالوا في اليوم الأول

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ترامب: أسلافي في الرئاسة لاستقالوا في اليوم الأول
Reuters Kevin Lamarque
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (صورة أرشيفية)
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اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بعض أسلافه في رئاسة البلاد، لو واجهوا خصومهم في الكونغرس من الحزب الديمقراطي، "لاضطروا للاستقالة في اليوم الأول من عملهم".

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي في دافوس الأربعاء: "إذا كان ما فعلته يعتبر حقا سببا فعليا للعزل، لاضطر (الرئيسان الأسبقان) ليندون جونسون، وجون كينيدي في حالات مشابهة للرحيل في اليوم الأول من تسلم مهامهما".

وجدد الرئيس الأمريكي التأكيد على أنه لم يرتكب أي انتهاكات خلال المحادثة الهاتفية في الصيف الماضي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قائلا: "لقد كانت محادثة طبيعية تماما مع شخص رائع".

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وأضاف ترامب أن "أفضل المحامين" الذين درسوا القضية يتفقون مع وجهة نظره.

وكان مجلس الشيوخ في الكونغرس قد وافق في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء، على القواعد الضابطة لمحاكمة الرئيس ترامب.

وصوت المجلس بتأييد من جميع الأعضاء الجمهوريين بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 بما يخدم إقرار خطة المحاكمة التي تسمح بمرافعات أعضاء مجلس النواب في وقت لاحق اليوم.

المصدر: وكالات

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