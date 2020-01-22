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طهران تبدي استعدادها لإعادة إعمار المدارس في سوريا

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طهران تبدي استعدادها لإعادة إعمار المدارس في سوريا
Reuters Omar Sanadiki
حمص-أرشيف
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أعلن وزير التربية والتعليم الإيراني محسن حاجي ميرزائي، أن بلاده على استعداد تام لإعادة إعمار المدارس التي دمرها الإرهاب وداعش في سوريا.

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وقال الوزير الإيراني، إن التعاون الثنائي بين إيران وسوريا في مجال التربية والتعليم يساعد على إيجاد ثقافة مشتركة بين الشعبين، ومن هذا المنطلق فإن بلاده على استعداد كامل لإعادة إعمار المدارس في سوريا.

وأضاف ميرزائي في تصريح صحفي لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي اليوم الأربعاء، أن "بلاده لها تجارب كبيرة في مجال إعمار وتأهيل وتحديث المراكز التعليمية، اكتسبتها نتيجة الدمار الذي لحق بتلك المراكز خلال الحرب العراقية الإيرانية المفروضة 1980-1988، وهي على استعداد تام لنقل هذه الخبرات إلى الأشقاء في سوريا".

المصدر: "إرنا"

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