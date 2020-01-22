ترامب: يجب على شركة "آبل" أن تساعد الشرطة في الوصول إلى بيانات هواتفها

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يجب على شركة "آبل" أن "تساعد" شرطة بلاده، في الوصول إلى البيانات المشفرة لهواتفها عند الحاجة.

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وقال ترامب في كلمة بمنتدى "دافوس" الاقتصادي: "على شركة "آبل" أن تساعدنا... أنا متمسك بهذا الأمر بشدة. الشركة تمتلك مفاتيح الوصول إلى العديد من المجرمين".

وتزامن تصريح ترامب مع إحياء مشروع قانون في الولايات المتحدة يسمح للسلطات بالوصول إلى معلومات خاصة في إطار التحقيقات الهادفة إلى محاربة الإرهاب.

وكانت العلاقات توترت قبل أسابيع بين المخابرات الأمريكية وشركة "آبل" بعد رفض الأخيرة طلبا من مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل الأمريكية بإتاحة بيانات مستخدمي هواتفها في إطار تحقيق في قضية خاصة بمكافحة الإرهاب.

يذكر أن سياسة شركة "آبل" في حماية بيانات مستخدميها تشمل جميع الأفراد، بمن فيهم المتهم السعودي بـ"تنفيذ عمل إرهابي" في قاعدة بينساكولا العسكرية الأمريكية بولاية فلوريدا في 6 ديسمبر المنصرم.

المصدر: "لوفيغارو"