انقطاع الكهرباء عن أكبر سوق أغذية في العالم بفرنسا

لا تزال احتجاجات العمال في فرنسا متواصلة ضد خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد، حيث قام عمال فرنسيون بقطع الكهرباء أمس عن سوق رانجيس، حسبما أفادت نقابة عمالية يسارية.

ويعتبر سوق رانجيس أكبر سوق جملة للأغذية الطازجة في العالم، حيث يغطي مساحة حوالي 557 فدانا ويحقق إيرادات سنوية تصل إلى تسعة مليارات يورو.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم سوق رانجيس الدولي قوله: تمت الاستعانة بإمدادات الكهرباء الطارئة عندما بدأ الانقطاع الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش والحركة التجارية لم تتعطل. واستمر انقطاع الكهرباء لمدة 90 دقيقة حيث تسبب انقطاع الكهرباء أيضا في وقف خدمات قطار أورلي فال الخفيف الذي يصل إلى مطار أورلي ثاني أكبر مطارات باريس ازدحاما.

المصدر : رويترز

