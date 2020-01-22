ما حقيقة انتقال فيروس "كورونا" من الصين إلى إيران؟

نفت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، انتقال فيروس "كورونا" الصيني، إلى داخل إيران، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة في البلاد.

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وقال حسيم عرفاني مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، إن "منظمة الصحة العالمية لم تعلن حتى الآن، أن "كورونا" يمثل أزمة صحية دولية، لكننا بطبيعة الحال اتخذنا الإجراءات المطلوبة وأجرينا المراسلات مع مطار الإمام الخميني الدولي وجامعة طهران للعلوم الطبية، المسؤولة عن المركز الطبي لمراقبة الحدود في هذا المطار".

ولفت عرفاني إلى أنه "تم التنسيق مع باقي المنافذ الحدودية لتقديم معلومات للمواطنين المسافرين إلى الصين وجنوب شرق آسيا، عن المرض وطرق نقله والوقاية منه عند المغادرة".

وحول احتمال انتقال هذا الفيروس إلى ايران، قال مدير قسم الأمراض في وزارة الصحة الإيرانية إنه "لا يوجد أي قلق بهذا الشأن، ويمكنني أن أؤكد أنه لا توجد أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" في إيران".

وكانت السلطات الصينية أعلنت اليوم، أن حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" الذي يتفشى في الصين ارتفعت إلى 9 وفيات، وأكثر من 400 مصاب في عموم أنحاء البلاد.

المصدر: فارس