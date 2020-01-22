مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قواعد محاكمة ترامب

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء على القواعد المنظمة لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب، وشمل ذلك تأجيل المناقشات بخصوص استدعاء الشهود حتى منتصف المحاكمة.

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وصوت المجلس بتأييد من جميع الأعضاء الجمهوريين بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 لصالح إقرار خطة المحاكمة التي تسمح ببدء المرافعات الافتتاحية من أعضاء مجلس النواب في وقت لاحق اليوم.

جاء ذلك بعد أن صوت المجلس بالرفض على جملة من التعديلات التي اقترحها الديمقراطيون بشأن إحضار وثائق تابعة للمؤسسات الحكومية واستدعاء شهود جدد، بينهم جون بولتون، مستشار ترامب السابق لشؤون الأمن القومي، في محاكمة عزل ترامب، التي بدأت رسميا، في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء.

المصدر: "رويترز"