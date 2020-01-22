اختبأوا لهم بالأدغال.. هاري وميغان يهددان بمقاضاة المصورين الصحفيين

أصدر الأمير هاري وزوجته تحذيرا من استمرار مضايقة المصورين لهما، أثناء بدء حياتهما الجديدة في كندا بعيدا عن دائرة الضوء.

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ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، هدد محامو الأمير وزوجته بمقاضاة مصوري "الباباراتزي" بسبب الصور التي التقطوها لميغان خلال تنزهها مع ابنها وكلابها الشخصية في حديقة.

وقال محامو هاري وميغان إن الصور تم التقاطها من دون موافقة أو علم ميغان، وإن المصورين كانوا مختبئين بين الأشجار.

ونشرت بعض الصحف البريطانية أمس الثلاثاء، صور نزهة ميغان وهي تمشي في حديقة عامة قرب غابة بمدينة فانكوفر الكندية، حاملة ابنها الرضيع أرتشي مع كلبيها، بالإضافة إلى حارسين شخصيين.

وجاء وصول الزوجين إلى جزيرة فانكوفر بعد أيام قليلة من توصلهما إلى اتفاق مع الملكة للتخلي عن الملكية.

وأجرت ملكة بريطانيا، يوم الاثنين 13 يناير، مناقشات ومباحثات مع أمير ويلز ودوق كامبريدج ودوق ساسيكس، بعد أن أعلن الأمير هاري وميغان ماركل أنهما يرغبان "بالتخلي" عن الملكية، ويصبحان "مستقلين ماليا".

المصدر: غارديان