نائبة فنزويلية معارضة: عناصر من الاستخبارات داهموا مكاتب غوايدو

صرحت نائبة من المعارضة الفنزويلية بأن عناصر من جهاز الاستخبارات الوطني الفنزويلي "سيبين" داهموا الثلاثاء مكاتب زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي يقوم حاليا بجولة في أوروبا.

وقالت النائبة ديلسا سولورزانو للصحافيين بعد أن تحدثت لحراس الأمن في مبنى برج زوريخ بكراكاس: "أكدنا للتو أن عناصر من جهاز سيبين موجودون داخل مكتب الرئيس غوايدو".

وأشارت سولورزانو في تصريحات من أمام المبنى، إلى أن المكاتب كانت خالية عند بدء عملية البحث، وأن العديد من النواب لم يتمكنوا من الوصول، مضيفة أن أحد النواب المعارضين إسمايل ليون اعتقل الثلاثاء أثناء توجهه إلى الجمعية الوطنية.

وقالت: "أيا كانت الإجراءات فإنهم يجرونها من دون إذن ... من دون شهود، ليست لديهم مذكرة تفتيش".

من جهته، قال النائب أنخيل توريس إن العناصر "دخلوا فجأة" المكاتب وسط خشية المعارضة من احتمال زرعهم أدلة كاذبة.

أما غوايدو، فكتب عبر "تويتر" من لندن: "دكتاتورية جبانة! أثناء تواجدي في الخارج لحشد التأييد للتغلب على المأساة التي نعيشها نحن الفنزويليون، يظهرون دون خجل ما هم عليه".

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وتحدى غوايدو (36 عاما) منعا من السفر، وتوجه إلى لندن لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بوريس جونسون ضمن جولة أوروبية تشمل المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

والاثنين توجه إلى بوغوتا بكولومبيا، والتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي وعده بمزيد من الدعم الأمريكي في جهوده للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

ورغم الدعم الدولي إلا أن تلك الجهود تعثرت، فيما لا يزال مادورو يحظى بدعم القوات المسلحة إضافة إلى عدد من الدول، أبرزها روسيا والصين وكوبا.

المصدر: أ ف ب