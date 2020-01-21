الجيش الأمريكي يعلن نجاحه في قرصنة دعاية إلكترونية لـ"داعش"

أعلن الجيش الأمريكي، أنه نجح في تعطيل جهود دعائية إلكترونية لتنظيم "داعش" في عملية قرصنة تعود لعام 2016 على الأقل، حسب وثائق أمن قومي رفعت السرية عنها مؤخرا.

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وكشفت الوثائق، أن "القيادة الأمريكية اخترقت بنجاح نطاق المعلومات لتنظيم "داعش" وحدت من جهوده الإلكترونية لإقناع مجنديه بالتطرف واستقطابهم".

وأشارت الوثائق إلى "تراجع كبير" في حملة التنظيم الإلكترونية، إلا أنها أضافت أن جهود قيادة المعلوماتية عرقلتها الإجراءات "الطويلة والصعبة" للمصادقة عليها.

وأقر مسؤولون أمريكيون في السبق باللجوء إلى هجمات معلوماتية في إطار ما لدى الترسانة الأمريكية على مواقع الإرهابيين، إلا أن الوثائق التي كشف عنها مؤخرا توفر تقييما مفصلا للخطوات ضد التنظيم، والتي قامت بها قوة مهمات مشتركة أسسها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

المصدر: أ ف ب