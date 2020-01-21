ترودو يدعو طهران لتسليم صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين لبلد يفك تشفيرهما

شدد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، على ضرورة تسليم الجانب الإيراني صندوقي الطائرة الأوكرانية المنكوبة الأسودين لإحدى الدول المتمتعة بالتقنيات اللازمة لفك تشفيرهما.

وقال ترودو للصحفيين اليوم الثلاثاء: "نريد أن يتم شحن الصندوقين الأسودين من إيران على الفور. ونحث إيران على إرسالها إلى مكان يمكن فيه فك تشفيره بسرعة".

وأشار ترودو إلى أن طهران لا تملك الحد الكافي من الإمكانات التقنية الضرورية لتحليل سريع للمعلومات الموجودة في الصندوقين الأسودين. وأكد أن وصول المتخصصين في هذا المجال إلى إيران لن يساعد أيضا في فك رموز الصندوقين الأسودين، نظرا لعدم توفر المعدات اللازمة لدى طهران.

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و قال ترودو، إن عدم اعتراف إيران بالجنسية المزدوجة لضحايا الحادث، يمثل تحديا للسلطات الكندية، "لأنه قد يكون عقبة أمام مساعدة عائلات الضحايا"، مؤكدا أنه يجب على إيران، في هذا الصدد أن تحترم رغبة عائلات ضحايا الكارثة.

المصدر: تاس