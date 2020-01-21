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بومبيو يعلن تمسك واشنطن بالحل السلمي في فنزويلا

أخبار العالم

بومبيو يعلن تمسك واشنطن بالحل السلمي في فنزويلا
Reuters
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو عبر قناة La W Radio الكولومبية، أن بلاده تؤيد التوصل إلى حل سلمي للأزمة في فنزويلا.

وأضاف أن بلاده "مستعدة لمساعدة الشعب الفنزويلي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وقال: "أجاب الرئيس دونالد ترامب مرارا على سؤال حول التدخل العسكري. نحن نبذل قصارى جهدنا لحل المشكلة سلميا بما يلبي تطلعات الشعب الفنزويلي".

وأضاف: "يريد الفنزويليون إطعام أسرهم والعناية بأنفسهم، ولكن ليس تحت ضغط من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. هم يرغبون بانتخابات حرة ونزيهة... هدفنا مساعدتهم في ذلك".

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وسبق لبومبيو وأعلن مؤخرا أن هدف الولايات المتحدة هو إجبار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على المغادرة.

المصدر: تاس

 

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