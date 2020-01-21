واشنطن تعلق على عرض نائب إيراني مكافأة مالية لمن يأتي برأس ترامب

وصف مسؤول أمريكي كبير عرض نائب إيراني مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه عرض "سخيف"، وقال إنه يبرز "الأسس الإرهابية" للحكومة الإيرانية.

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وقال روبرت وود السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح في حديث للصحفيين بجنيف: "هذا عرض سخيف، ويعطيك فكرة عن الأسس الإرهابية لذلك النظام، وكيف يجب عليه أن يغير سلوكه".

وكانت "رويترز" قد نقلت عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، أن نائبا إيرانيا أعلن عن مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لمن يقتل ترامب، ونسبت الوكالة شبه الرسمية للنائب أحمد حمزة قوله، إن إعلانه هذه المكافأة يأتي "بالنيابة عن شعب إقليم كرمان... سندفع مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار نقدا لمن يقتل ترامب".

المصدر: رويترز