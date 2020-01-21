واشنطن تشدد على ضرورة استئناف النشاط النفطي في ليبيا فورا

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم الثلاثاء، أنها تشعر "بقلق عميق" لأن يتسبب وقف نشاط مؤسسة النفط الوطنية الليبية، بتفاقم الحالة الإنسانية في ليبيا.

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وشددت السفارة على "تويتر" على ضرورة استئناف نشاط المؤسسة الوطنية للنفط على الفور.

نشعر بقلق عميق من أنّ إيقاف عمليات المؤسسة الوطنية للنفطقد قد يهدّد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في #ليبيا والتسبب في مزيد المعاناة غير الضرورية للشعب الليبي. يجب أن تُستأنف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط على الفور. https://t.co/NWvIdYADAq — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) January 21, 2020

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت الأحد، أن إنتاج النفط سينخفض إلى 72 ألف برميل يوميا خلال أيام، في حال استمر إغلاق المنشآت النفطية في البلاد.

المصدر: رويترز