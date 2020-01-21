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واشنطن تشدد على ضرورة استئناف النشاط النفطي في ليبيا فورا

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واشنطن تشدد على ضرورة استئناف النشاط النفطي في ليبيا فورا
Reuters Esam Al-Fetori
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أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم الثلاثاء، أنها تشعر "بقلق عميق" لأن يتسبب وقف نشاط مؤسسة النفط الوطنية الليبية، بتفاقم الحالة الإنسانية في ليبيا.

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وشددت السفارة على "تويتر" على ضرورة استئناف نشاط المؤسسة الوطنية للنفط على الفور.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت الأحد، أن إنتاج النفط سينخفض إلى 72 ألف برميل يوميا خلال أيام، في حال استمر إغلاق المنشآت النفطية في البلاد.

المصدر: رويترز

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