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وزير الخارجية العماني يزور طهران للمرة الثانية خلال أسبوعين

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وزير الخارجية العماني يزور طهران للمرة الثانية خلال أسبوعين
Reuters
وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي
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وصل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، الثلاثاء، إلى طهران في زيارة لم يعلن عنها سابقا، وهي الزيارة الثانية له إلى طهران خلال أسبوعين.

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وأفاد مراسلنا في إيران، بأن بن علوي سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وسيبحث معه مجمل التطورات في المنطقة.

وكان بن علوي، شارك في الثامن من يناير الجاري، في منتدى حوار طهران، حيث أكد أن "لا وساطة عمانية بين أمريكا وإيران عقـب حادث اغتيال قاسم سليماني"، مؤكدا أنه "لا مجال لها في الوقت الحالي".

وأضاف: "لدينا علاقات مهمة مع الطرفين ونسمع منهما، ونأمل أن تكون هناك مساحة من الوقت والزمن ليعبر المجتمع الدولي عن رأيه إزاء مثل هذه التصرفات".

المصدر: RT

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