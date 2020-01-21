وأخيرا تبلغ ظريف بحقيقة أرقام ميزانية إيران العسكرية!

أوضح المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، ما ذكره وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بشأن المبلغ المخصص لميزانية البلاد العسكرية في الميزانية العامة.

إقرأ المزيد

وقال موسوي في تصريح يوم أمس إن: "وزير الخارجية محمد جواد ظريف وفي عدد من خطاباته الأخيرة بما فيها خلال حضوره يوم الاثنين في الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الاسلامي، أكد أن القدرات العسكرية الإيرانية العالية ورغم الإنفاق الضئيل جدا، والذي ذكر أنه يقدر بحوالي 16 مليار دولار حسب مصادر ومجلات عسكرية أجنبية مرموقة، يعتبر قليلا جدا مقارنة مع الإنفاق العسكري بحجم 70 مليار دولار لبعض دول المنطقة ومئات المليارات من الدولارات للقوى الكبرى.

وأضاف المتحدث: "ظريف وإثر خطابه في مجلس الشورى، اطلع من الأركان العامة للقوات المسلحة على أرقام الميزانية الدفاعية العامة للبلاد والتي هي أقل من 6 مليارات دولار، وأن التطور الموجود تحقق بهذه الميزانية الضئيلة للغاية مقارنة مع سائر الدول".

وكان ظريف قد حضر يوم الاثنين، اجتماع مجلس الشورى الإسلامي، وأجاب على أسئلة النواب.

المصدر: "إرنا"