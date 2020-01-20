النرويج.. انسحاب وزيرة المالية من الحكومة بسبب إعادة متهمة بالانتماء لـ"داعش" من سوريا

أعلنت وزيرة المالية النرويجية سيف ينسن، أنها وحزبها التقدمي اليميني سينسحبان من الحكومة، احتجاجا على قرار يقضي بإعادة امرأة يشتبه بأنها على صلة بتنظيم "داعش" من سوريا إلى النرويج.

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وقالت ينسن خلال مؤتمر صحفي: "شاركنا في الحكومة، والآن أسحب الحزب منها".

وجاء ذلك بعد إعلان الحكومة منذ أيام قرار مساعدة امرأة وطفليها على العودة إلى النرويج حتى يتمكن أحد الطفلين من تلقي العلاج.

وسيحرم هذا الانشقاق رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ من الأغلبية التي تحظى بها في البرلمان مما سيجعل مهمتها في الحكم أصعب، لكن مع ذلك من المتوقع أن تظل في منصبها كرئيسة لائتلاف الأقلية المؤلف من ثلاثة أحزاب.

المصدر: رويترز