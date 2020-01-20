إيران تهدد سيئول بـ"إجراءات لازمة" إن أرسلت قوات بحرية إلى المنطقة

انتقدت حكومة إيران اليوم الاثنين بشدة خطط كوريا الجنوبية لإرسال قوات بحرية إلى المنطقة، متعهدة باتخاذ إجراءات الرد المناسب ضد هذه الخطوة.

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وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، على أن "إرسال كوريا الجنوبية سفينة عسكرية إلى خليج عدن هو خطوة غير مقبولة وغير بناءة"، محذرا من أن الجمهورية الإسلامية "ستتخذ الإجراءات اللازمة" إذا مضت سيئول في تنفيذ هذا القرار".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية تقارير مفادها أن حكومة سيئول تدرس خطة لتحويل بعثتها العسكرية البحرية المعنية بمحاربة القراصنة في خليج عدن إلى مضيق هرمز، في ظل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة.

المصدر: "إرنا"